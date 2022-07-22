Танкеры начали перевозить российскую нефть вместо иранской — СМИ
Bloomberg: танкеры переориентировались с иранской нефти на российскую
Нефтяные танкеры, ранее перевозившие по морю иранскую нефть, переориентировались на российское сырье. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
По данным источника, 11 отслеживаемых танкеров с апреля начали загружать российскую нефть вместо иранской. Поставки со стороны РФ выросли до 250 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в начале апреля их суточный объем составлял около 80 тысяч баррелей.
Помимо этого, растет число судов, отключающих средства спутниковой навигации, чтобы перевозить нефть марки Urals.
«Из-за санкций все большее количество страховщиков отказываются от работы с российской нефтью, но многие танкеры готовы совершать деликатные сделки», — говорится в сообщении авторов материала.
Американское издание The Wall Street Journal заметило, что Европа активно наращивает импорт нефтепродуктов. Журналисты предположили, что западные страны готовятся перед вводом энергетических антироссийских санкций в декабре.
Ранее Nation News написали, что Евросоюз разрешит российским госкомпаниям перевозить нефть в третьи страны.