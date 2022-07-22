Нефтяные танкеры, ранее перевозившие по морю иранскую нефть, переориентировались на российское сырье. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

По данным источника, 11 отслеживаемых танкеров с апреля начали загружать российскую нефть вместо иранской. Поставки со стороны РФ выросли до 250 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в начале апреля их суточный объем составлял около 80 тысяч баррелей.

Помимо этого, растет число судов, отключающих средства спутниковой навигации, чтобы перевозить нефть марки Urals.

«Из-за санкций все большее количество страховщиков отказываются от работы с российской нефтью, но многие танкеры готовы совершать деликатные сделки», — говорится в сообщении авторов материала.

Американское издание The Wall Street Journal заметило, что Европа активно наращивает импорт нефтепродуктов. Журналисты предположили, что западные страны готовятся перед вводом энергетических антироссийских санкций в декабре.

Ранее Nation News написали, что Евросоюз разрешит российским госкомпаниям перевозить нефть в третьи страны.