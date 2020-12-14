Танкер взорвался у берегов Саудовской Аравии

Взрыв прогремел у побережья портового города Джидда в Саудовской Аравии. Информация о пострадавших не приводится.

Компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, допустила, что взорвалось судно под доминиканским флагом или танкер, шедший под флагом Саудовской Аравии.

«На судне произошел взрыв, когда оно выполняло действия в основном доке порта Джидды», — отмечено в материале.

Информацию об инциденте разместили и на сайте Организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Проходящим зону судам рекомендовано соблюдать осторожность», — говорится в публикации.

Есть ли в результате взрыва пострадавшие, неизвестно. Специалисты начали расследование случившегося.

Компания BW Group заявила, что в результате взрыва повреждения получил танкер BW Rhine, пострадавший «от „внешнего источника“ во время выгрузки».