Мир 27 января 2024, 03:57 Танкер Trafigura загорелся после ударов хуситов в Красном море Bloomberg: на танкере Trafigura начался пожар после атаки хуситов в Красном море Freepik

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Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Позже на сайте компании также подтвердили информацию о пожаре на судне.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

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Как заявили РИА «Новости» в компании-оператора, никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», — отметили в компании.

Ранее в британской компании Ambrey заявили, что йеменские хуситы могли по ошибке атаковать танкер с российской нефтью в Аденском заливе. Судно носило флаг Панамы.

В конце декабря 2023 года хуситы ударили по двум нефтяным танкерам под флагами Норвегии и Индии в Красном море. Как уточнили в командовании ВМС США, беспилотник должен был атаковать норвежское судно Blaamanen, но промахнулся.