Мир 11 марта 2023, 03:54 Танкер под флагом Греции дрейфовал в сентябре около мест взрывов «Северных потоков» — СМИ Business Insider: танкер под флагом Греции стоял над местами взрывов «Северных потоков» freepik

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За две недели до диверсий на «Северных потоках» рядом с местами взрывов дрейфовал танкер Minerva Julie под флагом Греции. Об этом сообщила газета Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера, который обнаружил необычное поведение судна.

«Minerva Julie… с 6 сентября до 13 сентября… дрейфовал недалеко от места взрывов», — говорится в материале.

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Автор также указал, что судно пересекало участок над российскими газопроводами. Владельцы танкера объяснили странное поведение ожиданием инструкций относительно дальнейшего маршрута. По информации издания Minerva Julie следовал из Роттердама. После дрейфа танкер направился сначала в Таллин, потом в Санкт-Петербург. Автор материала считает, что даже если судно не связано напрямую с организацией терактов, показания экипажа могут помочь следствию в установлении обстоятельств дела.

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Взрывы на российском магистральном газопроводе были организованы на высоком уровне, вряд ли с такой задачей справилась бы некая «проукраинская группировка». Организовать такую операцию могла лишь такая крупная организация как государство, заявил немецкий эксперт по вопросам обороны Йоран Свистек.