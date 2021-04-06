Танкер почти лег на бок и подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Видео

Нидерландское судно Eemslift Hendrika сильно накренилось и потеряло ход недалеко от Норвегии. Корабль подал сигнал бедствия. Экипаж эвакуирован.

Телерадиокомпания NRK сообщила, что сигнал бедствия сильно подало еще днем 5 апреля. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии решило снять восемь из 12 членов экипажа с корабля. Оставшиеся четверо моряков, среди которых капитан, продолжали бороться за судно. Однако после того, как Eemslift Hendrika потеряло ход, их тоже эвакуировали.

«Главное на этот момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива», — заявил представитель управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.

По данным телеканала, корабль дрейфует в направлении к берегу в районе Олесунна. Специалисты считают, что вероятность опрокидывания велика. Все из-за сильного крена и неспокойного моря в этой местности. Высота волн достигает 15 метров.

На танкере находится 50 тонн дизельного топлива и 350 тонн тяжелой нефти. На место ЧП для оценки ситуации направили самолет и корабль береговой охраны.