Мир 08 апреля 2023, 00:05 Танкам ВСУ предрекли быстрое поражение от российских «Корнетов» Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские «Корнеты» уничтожат танки ВСУ при наступлении РИА «Новости»

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У танков Leopard и Abrams в случае наступления ВСУ нет шансов. Российские противотанковые ракетные комплексы уничтожат их мгновенно, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

«К примеру, у них (России — прим. ред.) есть „Корнеты“. Ракеты этой установки имеют дальность [поражения] около пяти тысяч километров, а может даже и того больше. Это самонаводящиеся установки, то есть вы назначаете ракете цель, выпускаете ее и все, можете о цели забыть. <…> Многие сейчас озабочены этим оружием», — отметил офицер.

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Макгрегор напомнил о ситуации в Сирии, когда немецкий Leopard проиграл в схватке с российским противотанковым комплексом.

Ранее подобную точку зрения высказывали специалисты Ростеха. Они назвали немецкие танки мощными, но не против нашей техники. Их можно уничтожить даже при помощи устаревших отечественных ПТРК, сказал представитель корпорации. Он тоже привел в пример комплекс «Корнет», который стреляет ракетами «Вихрь» и «Атака».