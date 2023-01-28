Мир 28 января 2023, 11:24 Танкам Leoprard предрекли судьбу фашистских «Тигров» и «Пантер» Глава парламента Крыма Константинов: «Леопарды» отправят вслед за «Тиграми» и «Пантерами»

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Поставка на баланс ВСУ западных танков — в том числе и Leopard — выводит конфликт на Украине на новый виток. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которые едва ли ограничится только танками, безусловно, выводят [украинский конфликт] на новый виток», — предположил он.

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По его словам, у готовящейся к отправке на баланс ВСУ бронетехники типа Leopard 2 — незавидная судьба. Константинов предположил, что эти танки повторят историю боевых машин «Тигр» и «Пантера». Такую бронетехнику использовали фашисты во время Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что около 12 стран решились на поставку примерно 100 танков Leopard на нужды ВСУ. Среди них Польша, Финляндия, Испания, Дания и Нидерланды.