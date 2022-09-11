Число посетителей Эстонского военного музея увеличилось из-за советского танка | 360°

Мир 11 сентября 2022, 07:22 Поделиться Telegram

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Viber Число посетителей Эстонского военного музея увеличилось из-за советского танка ERR: эстонцы стали чаще посещать военный музей в Виймси из-за советского танка Т-34 РИА «Новости»

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Участвовавший в боях Великой Отечественной войны танк Т-34 снесли со своего постамента в Нарве и перевезли в Эстонский военный музей в селе Виймси. Теперь, благодаря новому экспонату, количество посетителей музея постоянно увеличивается. Об этом сообщила Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Так, за первые выходные после снятия танка с постамента музей посетило в три раза больше человек, чем обычно.

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«C этим танком мы появились во всех новостных программах. Это, конечно, сделало музею большую рекламу, и люди пошли смотреть, а что это за музей, на знаменитый танк. Но когда они приходят, они осматривают не только танк, а всю нашу экспозицию», — рассказал директор музея Хеллар Лилль.

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Танк официально включили в экспозицию и поместили туда на хранение. Собственностью Эстонского военного музея он не является.

Танк-памятник в Нарве, установленный в память о советских воинах, демонтировали 16 августа. Это событие вызвало громкий общественный резонанс среди жителей города, которые собрались на стихийный митинг и принесли на место памятника цветы и свечи. Власти Курской области заявили о готовности забрать из Эстонии демонтированный танк Т-34. Накануне инициативная группа жителей Курской области запустила в Сети интернет-голосование о переносе памятника из Эстонии в Россию.

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