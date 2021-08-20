Танк сломался во время репетиции парада в Киеве. Видео

Один из танков заглох во время репетиции парада ко Дню независимости в Киеве. В итоге неисправную военную технику пришлось отогнать с помощью буксира.

Ролик со сломанным танком появился в Telegram-канале Pavlovsky news. По его данным, во время репетиции из военной техники потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо. Танки ехали по Крещатику, но из-за поломки всю колонну остановили. На место ЧП отправили машину Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На опубликованных кадрах видно, что заглохший танк отбуксировали с улицы проведения парада. Как утверждает канал, во время буксировки колонна техники чуть не врезалась в опору моста.

Репетиции с участием военной техники проходят в центре Киева в рамках подготовки к параду ко Дню независимости Украины. Праздничные мероприятия пройдут 24 августа.