Украинские таможенники выпустили из страны человека с 28 миллионами долларов и 1,3 миллиона евро. Об этом сообщило украинское агентство «УНИАН» со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова.

«Украинские таможенники в Закарпатье „не заметили“ вывозимые из Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро», — заявило агентство.

Как отметили журналисты, вывоз денег зафиксировали таможенники Венгрии. Ввозимую в страну сумму обязали задекларировать. По словам Куршутова, вывезти валюту на Закарпатской таможне можно, заплатив от трех до 7,5% в зависимости от суммы денег. Также на цену влияет «уровень» того, кто просит об этом. Бизнесмен озвучил фамилии тех, кто причастен к вывозу валюты из страны.

Ранее украинские власти конфисковали в порту Одессы контейнеры с соком на 100 тысяч евро. Груз принадлежал молдавской компании Orhei-vit, которая отправила его по договору в Китай. Причем директор компании Симон Мудря заявил, что по решению Минобороны Украины конфисковали не только сок, но и мучные изделия с крупами, которые отправили в Донецкую область.