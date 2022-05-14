Таможня Франции сочла собранные для детей из Донбасса деньги «финансированием терроризма»

Сотрудники французской таможни задержали участников ассоциации «Спасем детей Донбасса» в аэропорту Парижа и конфисковали собранные ими средства. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал президент организации Эммануэль Леруа.

Он пояснил, что вместе с еще двумя участниками гуманитарного движения летел через Белград в Москву, чтобы оттуда отправиться Ростов-на-Дону, чтобы добраться до Донбасса. Но таможенники аэропорта Шарль де Голль задержали группу и около 10 часов допрашивали. Собранные средства конфисковали под предлогом запрета на ввоз денежных средств.

Леруа подчеркнул, что правоохранители посчитали собранные на гуманитарные цели средства «поддержкой терроризма и финансированием криминальных кругов».

«У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели», — подчеркнул он.

Леруа добавил, что власть во Франции начала превращаться в настоящую диктатуру, где попирают демократические права и свободы.

Ассоциация «Спасем детей Донбасса» работает во Франции с 2014 года. Пожертвования туда вносят простые жители страны. Собранные средства тратят на лекарства, еду, одежду и лекарства для детских больниц пострадавших регионов. Всего участники ассоциации провели восемь гуманитарных миссий.