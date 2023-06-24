Мир 24 июня 2023, 01:51 Таможня Финляндии вернет в Россию прицепы Финская таможня начнет разворачивать российские прицепы и полуприцепы РИА «Новости»

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Таможня Финляндии с полуночи субботы начнет процедуру возвращения на территорию РФ всех прицепов и полуприцепов с российскими регистрационными номерами, сообщила пресс-служба департамента таможенного контроля страны. Такое решение приняли в связи с новыми санкциями Евросоюза.

«С полуночи 24 июня таможня вернет все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Новые санкции ЕС запрещают обращение прицепов и полуприцепов с российскими номерами», — указано в сообщении.

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Руководитель департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит отметил, что примерно 40% коммерческих автоперевозок, которые пересекают восточную границу страны, используют прицепы или полуприцепы с российской регистрацией.

Принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу 23 июня. Под запрет попали поставки автомобилей, пневматического, газового оружия, полупроводников и электроники.

Также под ограничения в рамках очередного пакета санкций ЕС попали ряд российских телеканалов и онлайн-изданий.