24 июня 2023, 01:51
Таможня Финляндии вернет в Россию прицепы
Финская таможня начнет разворачивать российские прицепы и полуприцепы
Таможня Финляндии с полуночи субботы начнет процедуру возвращения на территорию РФ всех прицепов и полуприцепов с российскими регистрационными номерами, сообщила пресс-служба департамента таможенного контроля страны. Такое решение приняли в связи с новыми санкциями Евросоюза.
«С полуночи 24 июня таможня вернет все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Новые санкции ЕС запрещают обращение прицепов и полуприцепов с российскими номерами», — указано в сообщении.
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Руководитель департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит отметил, что примерно 40% коммерческих автоперевозок, которые пересекают восточную границу страны, используют прицепы или полуприцепы с российской регистрацией.
Принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу 23 июня. Под запрет попали поставки автомобилей, пневматического, газового оружия, полупроводников и электроники.
Также под ограничения в рамках очередного пакета санкций ЕС попали ряд российских телеканалов и онлайн-изданий.
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