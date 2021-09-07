Таможенные посты между ДНР и ЛНР упразднят c 1 октября

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР договорились упразднить с 1 октября таможенные посты между народными республиками. Об этом заявил председатель луганской таможни Юрий Афанасьевский, написал ЛИЦ.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет», — объявил Афанасьевский.

В рамках объединенного таможенного пространства будет функционировать единый рынок товаров. Таможенные тарифы и другие меры регулирования внешней торговли также будут едиными, сказал он.

«Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не являются импортными товарами на территориях республик», — пояснил глава таможенного комитета.

Документы, выданные госорганами ДНР и ЛНР, будут иметь равную силу.

Главы народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин накануне объявили, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство. Пасечник и Пушилин также приняли программу социально-экономического развития на 2022–2024 годы, согласно которой, средняя зарплата должна вырасти до 35 тысяч рублей, зарплата бюджетников — до 29 тысяч, а пенсия — до 13,8 тысячи рублей.