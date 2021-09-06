Таможенников из Литвы случайно увезли на поезде в Россию

Два литовских таможенника случайно уехали на поезде в Россию, когда досматривали почтовый вагон Москва — Калининград. Это произошло в пятницу, а в понедельник они вернулись на родину. Об этом со ссылкой на таможенный департамент Литвы сообщил ТАСС.

Сотрудники таможни Литвы 3 сентября проверяли почтовый вагон, как вдруг поезд начал движение. Это произошло около 13:00. Впоследствии иностранцы очутились в Калининградской области, где их никто не ждал. Да и сами они не планировали путешествовать при исполнении обязанностей.

Российские таможенники вошли в положение коллег и гостеприимно предоставили им все условия для комфортного пребывания в РФ. В воскресенье они отбыли из Калининграда в Литву, где вернулись к месту службы.

Предположительно, поезд Москва — Калининград с литовцами тронулся без разрешения. По регламенту, транзитные пассажирские поезда могут отправляться в путь только после специального сигнала от пограничников и таможенников.

Власти Литвы между тем приготовились строить стену на границе с Белоруссией.