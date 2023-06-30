Мир 30 июня 2023, 20:02 «Там живут люди, похожие на нас». Лукашенко заявил о необходимости хотя бы худого мира с соседними странами Глава Белоруссии Лукашенко: с соседними странами нужно поддерживать хотя бы худой мир Unsplash

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с соседними, которые не всегда бывают дружелюбны, необходимо поддерживать хотя бы «худой мир». Такие слова он произнес, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики. Его слова передало БелТА.

«Реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире», — сказал белорусский лидер.

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По словам Лукашенко, Латвия и Литва, словно самоубийцы, упорно стремятся стать пешками НАТО, а Польша становится полигоном для противостояния России и Белоруссии. Президент отметил отметил, что соседняя республика превращается американцами в очередной опорный пункт для агрессии Штатов.

Ранее стало известно, что Польша выразила желание разместить у себя американское ядерное оружие. Так они хотят ответит на размещение в Белоруссии российского ядерного вооружения.