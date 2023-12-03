Мир

03 декабря 2023, 17:18

«Там ужасно». Эвакуированные из Газы поблагодарили Россию за помощь

МЧС России показало кадры работы на КПП «Рафах» и в оперштабе

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Эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. Из палестинского анклава 3 декабря вывезли более 130 человек, в пресс-службе МЧС России показали кадры работы спасателей на КПП «Рафах» и в оперативном штабе в Египте.

«Хочу сказать спасибо вам больше. Мы приехали из сектора Газа, где идет война. Там очень ужасно. У меня там семья, самое главное, я хочу, чтобы они со мной уехали в Россию, потому что я учился в России, уважаю российский народ», — рассказал один из эвакуированных.

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Отдельно мужчина выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину. Он добавил: «Наша вторая страна — Россия».

Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России
Prt Scr видео МЧС России

Людей доставили в оперативный штаб МЧС России, находящийся в Египте. Там россиянам и их семьям помогают психологи и врачи, а также специалисты по оформлению документов. После авиация ведомства отправит эвакуированных в Москву.

Ранее спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Груз передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, чтобы перенаправит его жителям палестинского анклава.

МЧС РФ

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