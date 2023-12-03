Мир 03 декабря 2023, 17:18 «Там ужасно». Эвакуированные из Газы поблагодарили Россию за помощь МЧС России показало кадры работы на КПП «Рафах» и в оперштабе

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Эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. Из палестинского анклава 3 декабря вывезли более 130 человек, в пресс-службе МЧС России показали кадры работы спасателей на КПП «Рафах» и в оперативном штабе в Египте.

«Хочу сказать спасибо вам больше. Мы приехали из сектора Газа, где идет война. Там очень ужасно. У меня там семья, самое главное, я хочу, чтобы они со мной уехали в Россию, потому что я учился в России, уважаю российский народ», — рассказал один из эвакуированных.

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Отдельно мужчина выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину. Он добавил: «Наша вторая страна — Россия».

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Людей доставили в оперативный штаб МЧС России, находящийся в Египте. Там россиянам и их семьям помогают психологи и врачи, а также специалисты по оформлению документов. После авиация ведомства отправит эвакуированных в Москву.

Ранее спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Груз передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, чтобы перенаправит его жителям палестинского анклава.