«Там работают бандформирования, жители бы не стали». Казахи отреагировали на происходящее в Алма-Ате

Погромы в Алма-Ате устраивают специально подготовленные бандитские формирования. Такое мнение в беседе с «360» высказался житель Нур-Султана Ожет Шегирбаев.

«Это просто ужасно. Там работают террористические бандформирования, сами жители города на такое бы не пошли. Так относиться к этому городу… Любой житель Казахстана любит Алма-Ату», — заключил он.

Он рассказал, что в самом Нур-Султане обстановка спокойная. Одна из главных проблем, с которой пришлось столкнуться местным, — неработающий онлайн-банкинг. Но это решаемая проблема, добавил Шегирбаев. Он также отметил, что митинг был в Актау, но там уже все закончилось и митингующие, высказав свое недовольство, разошлись по домам.

Политический обозреватель Газиз Абишев в разговоре с «360» назвал причины, которые, на его взгляд, предопределили нынешнюю ситуацию в стране.

Он заявил, что причина кроется в мировом экономическом кризисе на фоне пандемии, слабой и зависящей от волатильных ресурсов экономики.

По мнению Абишева, поводом протестов на самом деле стало повышение цены на газ, но уже в Алма-Ате присоединились политические требования по реформе политического строя. Он заверил, что изначально митинги были мирными, но в ряды граждан затесались полукриминальные элементы, которые воспользовались ситуацией и на каком-то этапе заменили собой протестующих.

«Некоторые экстремисты, по некоторым данным, прибыли из-за рубежа», — рассказал Абишев.