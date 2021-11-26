Жителям Китая начали раздавать талоны на уголь

Жителям некоторых провинций Китая начали раздавать талоны на уголь. Такое решение приняли местные власти, чтобы у населения появилась возможность отапливать свои дома.

Как сообщило агентство Bloomberg, талоны на уголь начали раздавать китайцам в преддверии суровой зимы. Власти городского округа Шочжоу в провинции Шаньси уже обеспечили талонами 47 тысяч семей. Один купон можно обменять на две тонны субсидированного угля. Предполагается, что такого количества топлива хватит на обогрев дома в течение зимы и ранней весны.

Талоны решили ввести после того, как в октябре нехватка топлива привела к росту цен и повсеместному ограничению подачи электроэнергии. В итоге в стране зафиксировали рекордную добычу угля. Каждый день специалисты добывали более 12 миллионов тонн топлива.

Сейчас китайский рынок вернулся к равновесию. Несмотря на это, местные жители для подстраховки стали запасаться сушеными кукурузными початками, которыми можно топить дома. Выдача купонов на уголь обернулась бурными обсуждениями в соцсетях. Многие пользователи вспомнили эпоху Мао Цзэдуна, когда товары приобретались по квотам.