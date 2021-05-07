Таллинская скорая уволит не привившихся от коронавируса сотрудников

В Таллине сотрудников скорой помощи решили уволить из-за отказа прививаться от коронавируса. Паспорт о вакцианции медики должны представить в отдел кадров к 17 мая.

Главврач скорой Рауль Адлас объяснил сайту эстонского телерадиовещания ERR, что решение одобрено Трудовой инспекцией.

«В условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них», — сказал он.

Единственной возможностью обеспечить безопасность главврач назвал вакцинацию. Сейчас от коронавируса не привиты 8% персонала Таллинской скорой.

Среди отказавшихся от вакцинации работников, по словам Адласа, есть молодые женщины. Они планируют беременность и ждут ребенка.

«Они почему-то решили, что вакцинация для них опасна. И еще одна небольшая группа, которая принципиально не хочет вакцинироваться», — подчеркнул медик.

Адлас добавил, что скорая не станет расторгать трудовой договор с женщинами, которые готовятся стать мамами. Обсуждать ситуацию с ними намерены после выхода сотрудниц из декрета.

В Трудовой инспекции назвали решение столичной скорой помощи оправданным с юридической точки зрения. Работодатель вправе требовать у сотрудника вакцинироваться, если возможность снизить риски является единственной.

Прививать от коронавируса в Эстонии начали 27 декабря. Прививки делают вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.