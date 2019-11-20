Таллин высказал претензии за «отнятые Россией эстонские территории»

Россия должна вернуть Эстонии «аннексированные территории», заявил спикер парламента и член Консервативной народной партии страны Хенн Пыллуаас.

Политик прибалтийской республики так отреагировал на слова российского дипломата Сергея Беляева, который в интервью РИА «Новости» сообщил о недействительности Тартуского мирного договора.

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Беляев заявил, что при обсуждении ратификации пограничного договора между Российе и Эстонией Таллин ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — сказал Пыллуаас.

В своем Facebook он насчитал целых 5% территории Эстонии, которые Россия якобы отняла.