«Если что-то пойдет не так»: Таллин счел партнерство с РФ «самым трудным»

Россию обвинили в несоблюдении обязательств на международном уровне. Договариваться с Москвой трудно. Кроме того, велика концентрация сил и технологий страны недалеко от Эстонии — на западных границах.

Такое мнение высказала эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью медиа-сети EurActiv. Его запись опубликована на YouTube.

«Ни для кого не секрет, что для России собственные подписи на международных актах ничего не значат», — подчеркнула Кальюлайд.

НАТО, по ее словам, занималось анализом ситуации и заключило, что доля связанных с этим рисков значительна.

Сейчас, добавила президент Эстонии, совсем недалеко от территории ее государства расположились российские силы и технологии. Их концентрация соизмерима с числом войск, задействованных в маневрах «Запад-2009».

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«НАТО нужно понимать: будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так», — обратила внимание политик.

Несмотря на свои заявления, Керсти Кальюлайд считает, что «непосредственной угрозы» от Москвы не исходит. Кроме того, Североатлантический альянс на 100% готов защищать своих союзников. Вопрос заключается только в том, как быстро придется действовать.

«Эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания», — пояснила президент Эстонии.

В завершении беседы она указала, что важно вести диалог даже в том случае, если партнер «самый трудный».