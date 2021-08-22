Талибы* заживо сожгли женщину из-за невкусной еды

Боевики движения «Талибан»* заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана за то, что она приготовила им плохой обед. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби.

Собеседница рассказала, что талибы* заставили женщину им готовить. Накануне им не понравилась ее стряпня. Женщину сожгли за эту «провинность» заживо.

Аюби поделилась, что собирает сведения о насилии против афганских женщин после захвата талибами* власти в Афганистане. Она выяснила, что боевики забирают афганок в рабство и вывозят их в соседние страны в гробах. Ранее сторонники движения «Талибан»* пообещали женщинам Афганистана свободу после захвата власти в стране. Многие специалисты в это не поверили.

Талибы* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец 15 августа. После этого руководство страны бежало за границу. Сотни местных жителей бросились в международный аэропорт столицы, чтобы любой ценой улететь от жизни по законам шариата. Там начался хаос — несколько человек погибли. За порядком и безопасностью на территории воздушной гавани Кабула пытаются следить пять тысяч американских военных.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.