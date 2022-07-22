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    22 июля 2022, 01:36

    Талибы запретили бездоказательно критиковать чиновников

    Дарья Бунякова

    Лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада запретил жителям Афганистана бездоказательно критиковать чиновников. Голословные заявления в адрес официальных лиц государства будут считаться ложью.

    Талибы запретили бездоказательно критиковать чиновников

    По словам лидера талибов*, все бездоказательные обвинения будут рассматриваться в качестве лжи, за которую последует наказание. Указ Ахундзады обязателен к исполнению для всего населения страны, отметил телеканал TOLO News.

    Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что российские власти могут признать правительство талибов*. Для начала в Афганистане должна появиться этнополитически инклюзивная власть.

    Кабулов пояснил, что талибы* должны создать представительства этнических меньшинств в правительстве. Такой шаг он назвал сложным, но необходимым для признания.

    В середине августа 2021 года талибы* вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане. После этого США стали выводить свои войска с территории страны.

    * «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.