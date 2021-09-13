Талибы* заявили об обнаружении миллионов долларов и золота в резиденции Салеха

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* заявили об обнаружении нескольких миллионов долларов и золотых слитков у вице-президента Афганистана при правительстве Ашрафа Гани. Богатства были найдены в резиденции Амруллы Салеха.

По данным Khaama Press, речь идет о почти шести миллионах долларов и по меньшей мере 15 золотых слитках. В Сети уже появилось видео, на котором талибы* демонстрируют найденное в доме Салеха, сообщило РИА «Новости».

Источник в движении заявил агентству, что в доме Салеха нашли «огромные суммы денег», но подробностей не привел. Сам Салех, а также представители сил сопротивления эту информацию пока не прокомментировали.

Талибы* вошли в Кабул 15 августа и заявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. После этого президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел из страны.

Американские военные полностью покинули территорию Афганистана в ночь на 31 августа. Присутствие контингента США длилось почти 20 лет. Меньше чем через неделю талибы* заявили, что установили контроль и над провинцией Панджшер, которая оказывала им сопротивление.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.