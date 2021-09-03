Движение «Талибан»* выступило с заявлением о том, что Италия пообещала открыть свое посольство в Афганистане.

Как сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале, посольство Италии, исходя из заявления талибов*, было обещано открыть в столице и самом крупном городе Афганистана — Кабуле.

Ранее «Талибан»* объявил, что установил контроль над провинцией Панджшер, которую многие до сих пор считали единственной неподвластной боевикам территорией. Несмотря на численный перевес талибов*, политологи все еще сомневаются, что они полностью захватят легендарную провинцию.

О захвате региона сообщила турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе. Правда, лидеры сопротивления эту информацию пока не подтвердили.

Боевики начали наступать со 2 на 3 сентября. Произошло это после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.