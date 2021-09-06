Талибы* заявили о захвате провинции Панджшер

Представитель талибов* заявил, что афганская провинция Панджшер перешла под контроль движения «Талибан»*.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», — говорится в заявлении, которое Муджахид опубликовал в Twitter.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.