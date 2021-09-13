Талибы* заявили о ликвидации бандитов, похищавших детей

Служба безопасности «Талибана»* ликвидировала в Мазари-Шарифе бандитов, которые похищали детей. Были освобождены четыре ребенка.

«В результате операции в районе Дашт-э-Шур, относящемся к первому району города Мазари-Шариф, пять похитителей детей были убиты», — сообщило издание Amaj News.

Среди ликвидированных четыре жителя Афганистана и одна гражданка Узбекистана.

Ранее сетевые СМИ Афганистана сообщали, что в Мазари-Шариф происходят масштабные столкновения. Высказывались мнения о том, что это могут быть разборки между вооруженными группами талибов*, нападение боевиков «Исламского государства»** или столкновение с представителями Фронта национального сопротивления. Однако утром Служба безопасности «Талибана»* сообщила о ночной операции по освобождению четверых детей.

Боевики движения «Талибан»* с 15 августа управляют Афганистаном. Они объявили состав правительства и устанавливают новые законы.

*«Талибан» —запрещенные в России террористические организации.

**«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.