Талибы* заявили, что сбили самолет США в Афганистане. Пентагон не верит

Официальный представитель американских военных в Афганистане полковник Сонни Леггетт подтвердил, что в Афганистане разбился самолет, принадлежащий США. Bombardier E-11A рухнул в провинции Газни. Талибы* заявили, что самолет-разведчик сбили они. В Пентагоне этому заявлению не верят.

«Принадлежащий США Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни, Афганистан. Пока причина катастрофы расследуется. Нет никаких признаков того, что крушение было вызвано огнем противника», — написал полковник в Twitter.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация «Талибан»*, запрещенная в России. Боевики радикального движения заявили, что американский самолет-разведчик сбили они.

По словам полковника Леггетта, заявление талибов не соответствует действительности. Пока что нет никаких оснований утверждать, что американский самолет был сбит.

Об аварии самолета на востоке Афганистана стало известно накануне. Согласно первым сообщениям, в провинции Газни упал пассажирский Boeing 737, принадлежащий Ariana Afghan Airlines. Представители авиакомпании опровергли сообщения о крушении самолета. Позже американские военные признали, что в Афганистане потерпел аварию принадлежащий им Bombardier E-11A. Агенство Reuters со ссылкой на анонимные источники в администрации США сообщило, что на борту самолета-разведчика находились не менее пяти человек.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.