Талибы* заявили, что не возьмут в новое правительство противящихся исламским ценностям чиновников

Движение «Талибан»* раскрыло, как будет отбирать в новое правительство людей, которые работали в кабмине при старом режиме. По словам боевиков, туда не попадут люди, которые выступали против исламистских и национальных ценностей.

«В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей», — заявил представитель движения Вардак Альханафи. Его процитировал «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид рассказал, что в Кандагаре в течение трех дней заседал руководящий совет талибов. Председателем был мулла Хайбатулла Ахундзада. Встреча началась 28 августа и завершилась в понедельник, 30-го.На ней обсудили политические, социальные проблемы, а также вопросы безопасности страны.

Пресс-секретарь «Талибана»* добавил, что были приняты решения, которые касались хорошего обращения с людьми, защиты имущества и граждан, формирования нового исламского правительства в стране.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане раскрыл подробности побега афганского президента Ашрафа Гани.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.