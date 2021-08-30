Талибы* заявили, что бежавший президент Гани должен вернуть Афганистану деньги

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани должен вернуть все средства, приобретенные незаконным путем. Об этом в беседе с Doha News заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Сохаил Шахин.

«Если Гани взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть. Почему он должен присваивать себе народные деньги?» — указал представитель талибов*.

Кроме этого, Шахин назвал бегство Гани из страны ошибкой, потому что талибы* хотели мирного перехода власти. Он отметил, что президента ждали у ворот Кабула, и совсем не рассчитывали на то, что он решит покинуть Афганистан. По мнению Шахина, именно бегство лидера спровоцировало настолько беспорядочную ситуацию в столице.

Талибы* рассказали, как будет устроено образование в Афганистане. Они заявили, что женщины тоже смогут учиться, просто в классах отдельно от мужчин.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ