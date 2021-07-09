Талибы захватили главный пограничный переход на границе с Ираном

Боевики радикального движения «Талибан»* захватили города Ислам-Кала и Торгунди на границах с Ираном и Туркменией. Они взяли под контроль пропускные пункты в провинции Герат.

Пограничный город Ислам-Кала — один из главных торговых ворот в Иран, а пограничный город Торгунди — один из двух торговых ворот в Туркмению. Оба находятся в провинции Герат на западе Афганистана. Города попали в руки талибов, сообщил TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы.

Таможенная деятельность города Ислам-Кала прекращена, рассказал Нисар Ахмад Насери, исполняющий обязанности главы таможенного департамента Герата. Все должные лица таможни и силы безопасности города сбежали в Иране после прибытия в район талибов.

Таможня Ислама Кала является одной из крупнейших таможен в стране, которая ежемесячно приносит в казну правительства около 20 миллионов долларов США.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.