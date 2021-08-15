Талибы* захватили Джелалабад

Движение «Талибан»* захватило город Джелалабад. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на депутата от провинции Нангархар Абраруллу Мурада.

Населенный пункт вместе с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, который контролировали власти.

По словам местных жителей, талибы* взяли Джелалабад без боя. Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

В соцсетях ранее появились видеоролики, на которых видно, как боевики «Талибана»* облетают город Кандагар на вертолетах Ми-17 российского производства. Пилоты, знакомые с их управлением, перешли на сторону террористов. Некоторое время спустя стало известно, что боевикам достались вертолеты Blackhawk и тонны американского оружия. В ходе наступления повстанцы за минувшие три недели захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана. Известно, что большинство провинций не сражались.

* Террористическая организация, запрещенная в России.