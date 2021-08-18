Сторонники движения «Талибан»* завладели брошенной американцами биометрической аппаратурой. Теперь они могут узнать, кто из афганцев сотрудничал с Соединенными Штатами, и начать репрессии. Об этом сообщил сайт The Intercept со ссылкой на военных чиновников США.

По словам собеседников, в руки талибов* попали портативные системы сбора биометрических данных HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment). По данным сайта, такое устройство помогло установить личность Усамы бен Ладена.

Эти аппараты хранят отпечатки пальцев, информацию об особенностях радужной оболочки глаз, биометрию лица и биографию. В память каждого HIIDE помещается около 22 тысяч профилей. Чиновники выразили опасение, что талибы* смогут получить доступ к внешним базам США, так как устройства с ними связаны.

Технический директор Human Rights First Уэлтон Чанг предрек, что боевики «Талибана»* при помощи этой информации будут искать людей, которые сотрудничали с предыдущими властями Афганистана и военными Соединенных Штатов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп посетовал, что американские ВС бросили в Афганистане новейшие вертолеты Black Hawk, которые могут попасть к руководству России и Китая. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что это популистское высказывание, которое Трамп позволил себе, чтобы задеть главу американского государства Джо Байдена.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.