Талибы* задержали жестоко обращавшихся с протестующими женщинами

Боевики «Талибана»* задержали людей, применивших насилие по отношению к женщинам. Жительницы Кабула выходили на акцию протеста, сообщил представитель талибов* Забихулла Муджахид.

«Они [задержанные] жестоко обращались с женщинами и репортером [телеканала] Al Arabiya. К месту событий прибыли сотрудники правопорядка из разведывательного департамента, они взяли ситуацию под контроль и задержали их», — привела слова представителя радикального движения газета The Guardian.

Всего боевики задержали четырех человек. По словам Муджахида, акции протеста в Кабуле являются несвоевременными. Он пояснил, что новая власть не успела сформировать правительство Афганистана.

«Мы были свидетелями взрывов в аэропорту, обстановка небезопасна. Они [протестующие] должны запастись терпением и дождаться формирования правительства, а потом уже могут требовать от него», — заключил Муджахид.

Боевики «Талибана»* захватили власть в Афганистане 15 августа. Сейчас они занимаются формированием кабинета министров.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.