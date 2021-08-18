Талибы* забили женщину до смерти на глазах у дочери за отказ накормить бойцов

Мать четырех детей убили в Афганистане. Талибы* избили женщину автоматами, когда та отказалась накормить их бойцов, и кинули в дом гранату.

Боевики приходили в семью несколько раз, рассказала телеканалу CNN дочь убитой. Денег у женщины не было и приказ талибов* приготовить еду на 15 человек она выполнить не могла.

Когда группировка пришла в дом на четвертый день, многодетную мать повалили на пол и начали бить на глазах детей.

«Мать потеряла сознание, а они били ее АК-47», — поделилась оставшаяся без матери 25-летняя девушка.

Она просила боевиков прекратить побои. Но те, закончив издеваться над женщиной, бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись. Мать четверых детей скончалась.

На пресс-конференции, которую транслировали спутниковые каналы, официальный представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид призвал остаться в Афганистане всех граждан и заверил, что им ничто не угрожает.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.