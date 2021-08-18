Талибы* взорвали статую лидера афганских шиитов

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* взорвали статую лидера шиитского ополчения и защитника народности хазарейцев Абдула Али Мазари. В 1990-х он сражался против талибов*.

Фото разрушенного памятника опубликовал в Twitter пакистанский правозащитник Салим Джавед.

«Так талибы* взорвали статую убитого лидера хазарейцев Абдула Али Мазари в Бамиане. В прошлый раз они взорвали гигантские статуи Будды (в 2001 году — прим. ред.) и все исторические и археологические памятники. Слишком много „всеобщей амнистии“», — написал он.

По данным Джаведа, памятник Мазари взорвали и осквернили накануне вечером, сразу после заявления представителя «Талибана»* об амнистии и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле.

Мазари погиб в 1995 году. Его убили талибы*. Сброшенное с вертолета тело нашли в районе города Газни. В 2016 году правительство Афганистана посмертно удостоило Мазари звания «Мученик национального единства» за отстаивание равноправия всех этнических групп в стране.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.