Талибы* взяли под охрану посольство России в Кабуле

Сторонники движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане, взяли под охрану внешний периметр здания российского посольства в столице республики. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Они (талибы* — прим. ред.) уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — отметил Кабулов. Ранее он подчеркнул, что российские власти пока не будут торопиться с признанием нового руководства Афганистана и будут ориентироваться на его действия в будущем.

Накануне СМИ сообщили о том, что талибы* захватили все пограничные переходы в Афганистане, вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Жители столицы бросились бежать из страны, однако на фоне этих событий коммерческие рейсы из кабульского аэропорта приостановили.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.