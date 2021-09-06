Талибы* взяли под контроль мавзолей Панджшерского Льва

Талибы* опубликовали ролик, на котором видно, как они зашли на территорию мавзолея полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который получил прозвище Панджшерского Льва. Это видео они использовали как доказательство того, что взяли под контроль последнюю провинцию Афганистана.

Видео опубликовал портал Shahraranews. Наступление на последний неподконтрольный регион талибы* начали несколько дней назад. О полном захвате провинции 6 сентября сообщил представитель террористического движения Забихулла Муджахид. Панджшер стал последней из 34 провинций Афганистана, которые перешли под контроль талибов*.

При этом во Фронте национального сопротивления подчеркнули, что продолжают борьбу против «Талибана»* и занимают стратегические позиции по всей Панджшерской долине. Однако вскоре после этого Панджшер заявил, что война в стране окончена, и скоро талибы* объявят состав временного правительства.

По данным Al Arabiya, лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев начать общенациональное восстание «во имя достоинства, свободы и процветания» страны.

* Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России