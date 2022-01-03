Талибы вылили в реку в Кабуле три тонны крепкого алкоголя

Представители запрещенного в России движения «Талибан»* вылили три тонны крепкого алкоголя в реку в столице Афганистана. Спиртное было захвачено во время одного из рейдов.

Спецоперацию по выявлению производства и продажи алкоголя провели сотрудники недавно образованного Главного управления разведки страны, сообщил телеканал «Россия 24». Также они задержали трех продавцов спиртного. Все они взяты под стражу.

Изготовление и сбыт такой продукции и раньше были запрещены в Афганистане, когда власть в республике захватили талибы*, они увеличили количество рейдов, направленных на борьбу с алкогольным бизнесом.

Представители «Талибана»* считают, что мусульмане не должны употреблять и изготовлять алкоголь. Движение объявило о переходе Афганистана под свой контроль в середине апреля минувшего года. Талибы* обещали, что будут соблюдать права людей, дадут возможность женщинам получать образование и не будут запрещать им устраиваться на работу в определенных сферах.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.