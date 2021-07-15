Талибы выдвинули условия перемирия в Афганистане

Запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» предложило властям Афганистана освободить из тюрем боевиков в обмен на трехмесячное перемирие. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Талибы согласились установить режим прекращения огня на три месяца при условии, что из тюрем освободят семь тысяч их сторонников. Об этом рассказал член афганской делегации на переговорах в Дохе Надер Надери. По его словам, это серьезные требования.

Надери напомнил, что когда в прошлый раз они выпустили из тюрем пять тысяч боевиков, то обстановка в стране отнюдь не улучшилась. Напротив, это лишь привело к эскалации.

Члены афганской правительственной организации в четверг проведут встречу в Кабуле. Они обсудят предстоящую поездку на переговоры с талибами в Доху. Консультации проходят с осени прошлого года. Стороны готовятся к мирным переговорам, но пока не смогли существенно продвинуться в этом вопросе.

В МИД РФ ранее сообщили, что около 20–30 заключенных в афганских тюрьмах утверждают, что они являются россиянами.