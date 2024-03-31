Мир 31 марта 2024, 09:29 Талибы выдвинули обвинение США из-за беспилотников в небе Афганистана Талибы обвинили БПЛА США в нарушении воздушного пространства Афганистана Википедия

Читать 360tv в

Американские беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Афганистана. Об этом в эфире телеканала Tolo News рассказал представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.

Дроны заметили в последние дни в воздушном пространстве провинций Нимроз и Кандагар.

Реклама

«Несомненно, эти беспилотники принадлежат США. Они пересекают наше воздушное пространство с территории соседних государств. Каждому необходимо осознать ответственность и прекратить агрессию», — сказал Муджахид.

Представитель талибов* подчеркнул, что соседствующие с Афганистаном страны не должны позволять США использовать свое воздушное пространство для нарушения афганских границ.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. В тот же месяц американские военные покинули территорию страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.