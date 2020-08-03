Талибы устроили акцию в соборе Святой Софии

Видео было выложено в Twitter руководителем британского аналитического центра ITCT Нуром Дари.

На кадрах можно увидеть группу мужчин с развернутым флагом группировки. Это белое полотнище, на котором изображена шахада (свидетельство веры в исламе). Неизвестные несколько раз поменяли свое местоположение, они стояли с флагом сначала у входа в собор, а потом в центре молельного зала. Телеканал со ссылкой на турецкое издание Yenicag Gazetesi отметил, что члены «Талибана» накануне развертывали свой флаг в некоторых других местах Стамбула.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым вернул собору Святой Софии статус мечети. Распоряжение отменило решение правительства страны от 1934 года, превратившего комплекс собора в музей. 24 июля в мечети совершили первый намаз.

* Террористическая группировка, запрещена в России