В Афганистане талибы* убили родственника журналиста Deutsche Welle (DW). Боевики искали самого корреспондента, но он успел уехать в Германию.

На западе Афганистана боевики «Талибана»* убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста Deutsche Welle, который работал на немецкое издание. Об этом сообщил DW.

Остальные родственники корреспондента в последний момент смогли спастись и теперь вынуждены скрываться от талибов*.

Издание DW сообщило, что в Кабуле боевики «Талибана»* целенаправленно приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.

Генеральный директор DW Петер Лимбур призвал в открытом письме правительство Германии в экстренном порядке выдать визы родственникам журналистов, работающих на немецкое издание. Он подчеркнул, что им опасно оставаться в Афганистане. К нему присоединились представители других СМИ Германии.

Ранее сторонники движения «Талибан»* обыскали закрытые консульства Индии в городах Кандагар и Герат. Они искали какие-то документы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.