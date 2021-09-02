Талибы* не смогли договориться с силами сопротивления в Панджшере и решили начать там военную операцию. Об этом сообщила Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Накануне член политбюро талибов* Мухаммед Наим сообщил РИА «Новости», что боевики не будут брать силой неподконтрольную им провинцию Панджшер. Ранее посол страны в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что «Талибан»* никогда не пойдет на переговоры с лидером сопротивления Ахмадом Масудом — младшим, поэтому его планируют убить. Он предположил, что главная цель талибов* — поставить страну на колени, поэтому никакого диалога с Масудом не будет.

Боевики движения 1 сентября сообщили о захвате шести аванпостов сопротивления и продвижении вглубь Панджшера. Близкий к ополчению источник опроверг эту информацию. Он отметил, что талибы* понесли серьезные потери и отступили.

Сторонники «Талибана»* захватили власть в Афганистане 15 августа. Сейчас они готовятся к церемонии утверждения нового правительства республики, главой которого станет лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.