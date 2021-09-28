Талибы* рассказали о планах использовать конституцию времен последнего короля Афганистана

Сторонники движения «Талибан»* будут использовать в Афганистане конституцию времен последнего короля страны Захир-Шаха. Исключения коснутся только тех моментов, которые противоречат шариату. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы министерства юстиции Афганистана Абдула Хакима Шариа.

О планах Шариа рассказал на встрече с послом Китая. Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства республики Забиулла Муджахид в интервью агентству уточнил, что талибы* планируют в следующем году сформировать комиссию для разработки нового основного закона.

Конституция короля Захир-шаха действовала в Афганистане до переворота 1973 года.

Талибы* захватили власть в Афганистане в середине августа после того, как Соединенные Штаты вывели оттуда все войска. В первые недели после прихода «Талибана»* к власти, жители Кабула штурмовали международный аэропорт города в надежде сбежать от жизни по законам шариата. Там погибли несколько человек.

Министр экономики во временном правительстве республики Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал мировое сообщество дать талибам* 20 месяцев, а уже потом судить об их успехах в управлении Афганистаном. Об этом сообщил RT.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.