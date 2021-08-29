Талибы* рассказали, как будет устроена система образования в Афганистане

Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, речи о запрете учиться для женщин не идет. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами* главу министерства высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.

Хаккани подчеркнул, что девочки имеют право получать образование. Но они не смогут учиться вместе с мальчиками в одном классе. Для студенток и учениц школ собираются организовать специальную безопасную среду.

Глава ведомства отметил, что ожидает открытия университетов уже совсем скоро. Все сотрудники приступят к работе и начнут получать зарплаты.

В Кабуле уже проходила конференция работников системы образования. Они призвали талибов* сохранить существующие порядки учебы и приложить усилия, чтобы модернизировать обучение в стране.

В российском МИД заявили, что со стороны талибов* поступают первые положительные сигналы. Например, то, насколько тщательно они подходят к выбору своего руководства. Тем не менее, дипломаты в России считают, что о признании движения говорить пока рано.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ