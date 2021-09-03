Талибы* распространили фейковую информацию о смерти Ахмада Масуда

Некоторые пакистанские аккаунты и аккаунты талибов* в Twitter распространяют слухи о смерти Ахмада Масуда. Однако представители самого сопротивления опровергают эту информацию.

«Некоторые пакистанские аккаунты и аккаунты талибов* в Twitter распространяют слухи о смерти Ахмада Масуда. Я хочу прояснить одну вещь: Ахмад Масуд абсолютно здоров и твердо противостоит террористам „Талибана“*, не обращайте внимания на слухи», — написали в Twitter представители сопротивления.

При этом талибы* продолжают стягивать войска к Панджшеру, единственному региону, который противостоит власти боевиков. Видео появились в социальных сетях. Также талибы* пытаются пробраться к региону через горы.

Накануне появилась информация о том, что талибы* не смогли договориться с силами сопротивления в Панджшере и решили начать там военную операцию. Они начали стягивать войска к месту, где базируются войска сопротивления. Возле Панджшера идут бои, потери несут обе стороны. По данным представителей сопротивления, в ночь на 3 сентября к региону было стянуто около 8000 талибов*, в результате были убиты около 450 боевиков. Также взяты в плен 130 талибов*

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.