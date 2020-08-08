Талибы* раскрыли источник поставок оружия

Представители исламистского движения хранят оружие в Афганистане. Также они закупают его у администрации Кабула. Однажды талибы приобрели у них сотни тысяч единиц боеприпасов.

«Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула», — пояснил Шахин.

Политический офис в Дохе поддерживает с Россией и другими странами региона только политические контакты.

«Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения (об обратном — прим.). Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения», — заявил Шахин.

Он также высоко оценил роль России в межафганском урегулировании. РФ и раньше играла важную роль, когда в Москве прошла межафганская встреча. Тогда талибы были в столице впервые.

Талибы установили канал военной связи с США для обмена данными. При каких-либо нарушениях представители «Талибана» предупреждают американцев и направляют им заявления. Штаты поступают таким же образом.

В конце февраля 2020 года США и «Талибан» подписали соглашение о мире впервые за более чем 18 лет войны, напомнила «Газета.ru». Оно подразумевает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские солдаты освободили пять баз в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.