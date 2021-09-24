Талибы* призвали Россию стать посредником по снятию с них санкций ООН

Представители движения «Талибан*» в Афганистане сделали несколько заявлений, каждое из которых касается России. О них рассказала РИА Новости замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

Она поделилась, что талибы* хотели бы предложить России роль посредника в переговорах с Организацией объединенных наций по вопросу снятия с движения санкций. Кроме того, талибы* рассчитывают на помощь Москвы в том, чтобы провести в Афганистане мирное урегулирование всех оставшихся конфликтов и помочь восстановить разные сферы жизни общества, инфраструктуру.

Пока в Афганистане в некоторых городах все еще идут бои. Там силы сопротивления противостоят талибам*, которые захватили власть в стране еще в августе этого года. Мирные переговоры между противоборствующими сторонами могут уже очень скоро состояться в Душанбе. Посредниками при построении диалога выступят представители Пакистана и Таджикистана.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России