Талибы* призвали прекратить беспорядки в Казахстане мирным путем

Представители движения «Талибан»* заявили, что следят за ситуацией в Казахстане. Они призвали протестующих и власти страны решить проблемы мирным путем.

Как заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахара Балхи, страна внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане.

«Как сосед и торговый партнер [Афганистан] обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь министерства добавил, что необходимо сохранить безопасность и политическую стабильность в регионе. Они являются главными условиями для развития экономики улучшения благосостояния людей, написала «Газета.ru».

Протестные акции продолжаются в Казахстане уже несколько дней. В ночь на 4 января мирные демонстрации переросли в протесты. Недовольные повышением цен на газ жители стали громить правительственные здания и аэропорты. По всему Казахстану власти объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час.

*"Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.